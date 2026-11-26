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Due operai gravemente feriti e il trasferimento al centro grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli. È il bilancio dell’incendio divampato nel pomeriggio di mercoledì 25 novembre in un’azienda di Pannarano, in provincia di Benevento, specializzata nella produzione di razzi di segnalazione per la nautica.

Le fiamme hanno interessato il tetto di una delle strutture presenti nello stabilimento. L’allarme è scattato nel pomeriggio e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118.

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I due feriti trasferiti a Napoli

I due lavoratori, rimasti gravemente feriti nel rogo, sono stati inizialmente soccorsi e trasportati all’ospedale San Pio di Benevento, dove hanno ricevuto le prime cure.

Successivamente, vista la gravità delle condizioni, è stato disposto il trasferimento al centro grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli, struttura specializzata nella gestione di questo tipo di lesioni.

Indagini sulle cause dell’incendio

Restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio. Gli accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare l’origine delle fiamme.

Dopo le operazioni di messa in sicurezza dello stabilimento, sarà avviata anche la valutazione dei danni provocati dal rogo.