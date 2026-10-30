Ruba un camion dal cantiere della Metropolitana, beccato ad Afragola

PUBBLICITÀ

La Polizia Locale della Città di Afragola diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli come ogni mattina effettua il servizio scolastico. Al termine del servizio su Via Roma l’attenzione di una pattuglia veniva richiamata da un dipendente della ditta che sta eseguendo i lavori della Metropolitana Linea 10, il quale comunicava che era sceso dal camion per aprire il cantiere, pochissimi minuti ed il veicolo era scomparso.

Immediatamente gli Agenti davano avvio alla ricerca del veicolo, veniva allertata la centrale ed avvisato il Comandante Piricelli che assumeva la direzione delle attività investigative. Gli Agenti si portavano in Via Milano dove avevano la presenza del camion acceleravano per raggiungerlo, lo incrociavano con a bordo due persone su Via Calvanese incrocio Via Vittorio Imbriani altezza farmacia.

PUBBLICITÀ

Veniva intimato l’alt a qual punto i due cittadini che avevano commesso il furto imboccavano contromano via Calvanese per circa 30 metri e svoltato subito a su via Torino dove venivano raggiunti dalla pattuglia, abbandonavano l’autocarro, cercando di dileguarsi a piedi in direzioni opposte.

Gli Agenti si mettevano subito all’inseguimento della persona scesa dal lato passeggero dell’autocarro e dopo circa 500 metri di corsa lo raggiungevano ponendolo in stato di fermo. In ausilio giungevano altre due pattuglie unitamente al Comandante Piricelli. Il cittadino con numerosi precedenti penali veniva condotto presso gli Uffici del Comando di Polizia Locale per gli accertamenti di rito e tratto in arresto in flagranza di reato per furto.