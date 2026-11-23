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Fucile a canne mozze risultato rubato, 68 cartucce, cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi: il materiale esplosivo era nascosto all’interno di un trofeo in un locale commerciale.

Un’arma da fuoco con matricola riconducibile a un furto, munizioni, sostanza stupefacente e persino ordigni esplosivi artigianali. È quanto hanno scoperto i Carabinieri della Stazione di San Cipriano d’Aversa nel corso di un’attività di controllo e perquisizione eseguita durante la notte a Casapesenna, culminata con l’arresto di un uomo, classe 1980, già noto alle forze dell’ordine

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Il furto del fucile a Quarto

L’operazione è scattata con una perquisizione domiciliare, nel corso della quale i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato un fucile a canne mozze, carico e risultato oggetto di furto commesso a Quarto nel 2023. Nel corso degli accertamenti sono state inoltre trovate 68 cartucce di vario calibro, una pistola a salve e un coltello della lunghezza di circa 20 centimetri.

La perquisizione ha consentito anche di recuperare circa 35 grammi di cocaina, insieme a materiale ritenuto utile per la pesatura e il confezionamento delle dosi, elementi che hanno fatto ipotizzare la detenzione della sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Tre bombe carta sulla mensola

L’attività investigativa è quindi proseguita all’interno di un locale commerciale in uso all’uomo. Qui i Carabinieri hanno effettuato un ulteriore rinvenimento: tre bombe carta di fabbricazione artigianale, che erano state accuratamente occultate all’interno di un trofeo collocato su una mensola.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro per i successivi accertamenti. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato arrestato con le contestazioni di detenzione illegale di arma alterata, munizioni e materiale esplodente, nonché di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, e successivamente condotto presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. L’Autorità giudiziaria è stata informata dai Carabinieri per i conseguenti adempimenti.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, nei confronti della persona arrestata vige la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.