Paura e morte in un attacco in una scuola di Kazan, in Russia. Il bilancio è di 11 vittime e molte persone sono ricoverate in ospedale. Lo riferiscono i servizi di emergenza locali citati dall’agenzia Ria Novosti. I feriti in tutto sarebbero almeno 10. I killer erano 2, uno è stato ucciso.

Uno degli autori della strage, è un adolescente di 17 anni. Di lui in Rete ci sono alcune immagini, legato dalla polizia all’interno dell’istituto. Il secondo assalitore avrebbe preso in ostaggio diverse persone ma poi sarebbe stato ucciso, stando al Mash Telegram. Sul posto intanto, ha riferito il quotidiano economico Kommersant, è arrivato il presidente del Tatarstan, Rustam Minnikhanov. I feriti al momento sono 32, tra le vittime ci sarebbero anche due ragazzi morti dopo essere precipitati dal terzo piano dell’edificio scolastico mentre cercavano di mettersi in salvo.

Strage in una scuola in Russia a Kazan

Secondo altre fonti citate da Interfax, le vittime sono 8 studenti e un insegnante. La polizia, aggiunge la fonte, avrebbe fermato un adolescente. Nella scuola ci sarebbe stata anche un’esplosione. Un secondo assalitore che ha aperto il fuoco nella scuola di Kazan potrebbe essere ancora nell’edificio. Lo ha detto una fonte delle forze dell’ordine alla TASS. “Il secondo assalitore potrebbe essere ancora nell’edificio scolastico”. Uno degli autori della strage, un adolescente di 17 anni, è arrestato, stando alle prime informazioni disponibili.

Secondo la Tass i feriti sarebbero almeno dieci, di cui quattro ricoverati in ospedale.

Il secondo assalitore è stato “isolato” al quarto piano della scuola di Kazan dove è in corso un’operazione delle forze di polizia. Gli agenti, stando a quanto riporta Interfax, stanno tentando ora di arrestarlo. Il secondo assalitore potrebbe tenere in ostaggio diverse persone. Lo ha detto alla TASS una fonte delle forze dell’ordine. “Secondo le informazioni preliminari, l’aggressore che si trova attualmente nell’edificio potrebbe tenere in ostaggio diverse persone”, ha detto la fonte.

Il secondo assalitore della scuola di Kazan è ucciso dalle forze dell’ordine. Lo sostiene una fonte citata dalla Tass.