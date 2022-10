Russia minaccia la Nato: “Così si rischia la terza guerra mondiale”

“L’adesione dell’Ucraina alla Nato può portare alla Terza guerra mondiale“. Lo ha detto il vicesegretario del Consiglio di sicurezza russo Alexander Venediktov in un’intervista all’agenzia di stampa Tass.

“Kiev è ben consapevole che un tale passo significherebbe un’escalation garantita alla terza guerra mondiale“, ha detto Venediktov.

“Gli stessi membri della Nato comprendono la natura suicida dell’adesione dell’Ucraina. Molti membri del regime di Kiev non sono in contatto con la realtà, non sarei sorpreso se alcune persone là fuori si aspettassero davvero che il loro paese sia ammesso alla Nato”, ha affermato Venediktov.

Putin: “Mondo multipolare, Asia ha ruolo chiave”

“Il mondo sta diventando veramente multipolare. E l’Asia sta giocando un ruolo molto evidente, se non un ruolo chiave in questo, dove i nuovi centri di potere stanno diventando più forti”. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin alla Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia (CICA) ad Astana, citato da Tass. Il leader russo ha definito i paesi asiatici la locomotiva della crescita economica mondiale. Il presidente della Federazione russa ha osservato che associazioni di integrazione come l’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico, l’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai e l’Unione economica eurasiatica funzionano “in modo dinamico e con buoni ritorni” in Asia.

Mosca rappresenta “lo sviluppo e la prosperità dell’Asia”, la creazione di un ampio spazio aperto per gli investimenti reciprocamente vantaggiosi e la cooperazione commerciale, e per l’espansione e l’approfondimento dei legami di cooperazione in vari settori dell’economia.

Mosca: “Risposta ancora più dura se Kiev continua atti terrorismo”

Mosca risponderà duramente a qualsiasi tentativo di Kiev di commettere attacchi terroristici. Lo ha scritto sul suo canale Telegram il presidente della Duma di Stato Vyacheslav Volodin. “Se gli attacchi del regime di Kiev continuano, la risposta sarà ancora più dura“, ha affermato Volodin, citato da Ria Novosti.

Lavrov: “Non rifiutiamo dialogo ma nessuno offre proposte serie”

La Russia non rifiuta e non ha rifiutato alcuna seria proposta di contatti o negoziati. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. “Non abbiamo mai rifiutato una sola proposta seria e sana di mantenere i contatti. Ma nessuno offre iniziative sane“. Ha detto Lavrov, citato da Ria Novosti.