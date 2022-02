Ryan è stato raggiunto dai soccorritori, il papà: “Gli ho parlato…”

I soccorritori hanno terminato anche gli scavi orizzontali per salvare Rayan. Cresce la speranza per il bimbo di cinque anni, rimasto incastrato in un pozzo in Marocco da martedì. Una squadra di medici si è recata nel tunnel costruito per tirarlo fuori. Non è possibile però sapere quali siano le sue condizioni, al momento, secondo quanto riferito dalla Afp. Dunque è pronto un elicottero per trasportarlo in ospedale.

Rayan era caduto in un pozzo a 32 metri di profondità a Tamrout, 100 chilometri da Chefchaouen sui monti del Rif. La larghezza dello spazio dove si trovava non supera i 25 centimetri. Nelle ultime ore gli erano inviati al piccolo cqua e ossigeno.

Per salvarlo, la Protezione civile ha aperto con sei scavatrici un altro pozzo, molto più grande, a pochi passi dal suo pertugio. Arrivati in profondità, ieri mattina all’alba i soccorritori hanno iniziato a scavare in orizzontale un tunnel che raggiungesse il posto di Rayan senza farlo crollare. L’ultimo ostacolo per raggiungerlo era rappresentato da una roccia che per ore, stamattina, è stata picconata con tenacia.

“Resto fiducioso che mio figlio uscirà vivo da questo pozzo — ha detto ieri sera il padre di Rayan alla televisione di stato 2M — Ringrazio tutti coloro che si sono mobilitati e coloro che ci sostengono in Marocco e altrove2.La storia di Rayan, a noi italiani, ricorda quella di Alfredino Rampi. 2Gli ho parlato via radio, ho sentito il suo respiro, respira a fatica, ma è vivo”, è il padre di Ryan a dare notizie sulle condizioni del figlio