Sabrina muore a 39 anni, era stata punta da un ragno violino

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Sabrina Gigliotti è morta il 25 ottobre a Roma, in terapia intensiva all’ospedale San Camillo, per una setticemia e una compromissione multiorgano. Tutto era cominciato a metà settembre con una puntura d’insetto alla coscia destra poi la Procura di Roma ha aperto un fascicolo dopo l’esposto dei familiari della 38enne. Il pubblico ministero Eleonora Fini ha affidato l’incarico al medico legale per l’autopsia.

L’odissea di Sabrina Gigliotti

Tutto comincia il 26 settembre, quando la donna si presenta al pronto soccorso del Grassi di Ostia con la gamba gonfia e dolorante. La diagnosi è «puntura d’insetto con flogosi». Viene dimessa con una terapia a base di Augmentin. La cura non produce miglioramenti e, nei primi giorni di ottobre, la donna si rivolge all’ospedale Celio, dove un chirurgo la medica a giorni alterni. Secondo quanto ricostruito, non vengono eseguiti esami ematici né terapie specifiche.

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Con il passare delle settimane si aggiungono bruciori addominali, dolori articolari e una forte sintomatologia lombare. Il 18 ottobre la donna torna al Grassi di Ostia. Viene nuovamente dimessa, con l’indicazione di fare una risonanza magnetica alla colonna, che non sarà mai eseguita. La mattina del 21 ottobre la trentottenne non riesce più a parlare e il dolore è ormai ingestibile.

La cugina chiama un’ambulanza e la donna viene portata per la terza volta al Grassi. Gli esami mostrano parametri gravemente alterati: i medici informano la famiglia che è in corso una setticemia. Verso le 13.30 i fratelli la vedono intubata, con le gambe prive di sensibilità.

I sanitari dispongono il trasferimento d’urgenza allo Spallanzani per gestire l’infezione. I familiari denunciano un’attesa prolungata: “Da quando l’hanno intubata fino all’arrivo dell’ambulanza sono passate dalle quattro alle cinque ore“, dicono secondo quanto riportato dal Messaggero. Dopo la valutazione allo Spallanzani, Sabrina viene portata nella terapia intensiva del San Camillo dove i medici riscontrano aree di necrosi ai polmoni e una sofferenza di cuore, fegato e reni. La giovane donna è morta il 25 ottobre.

L’ipotesi sulla morte di Sabrina Gigliotti

Tra le ipotesi avanzate dalla famiglia, e valutate dagli inquirenti, c’è quella di un morso di ragno violino, seguito da una grave reazione allergica non trattata in modo tempestivo ed efficace. I familiari, assistiti dall’avvocato Pablo De Luca, chiedono di chiarire quali protocolli siano stati applicati nei tre ricoveri. Il legale afferma: “Siamo fiduciosi negli accertamenti che verranno fatti dalla Procura“.