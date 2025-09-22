PUBBLICITÀ
Sale sul tetto dell’auto in corsa per una sfida social ma cade, 23enne gravissimo

Di Gianluca Spina
Un gesto di incoscienza per immortalare un video da condividere sui social si è trasformato in una tragedia. A Esine, in alta Vallecamonica, un 23enne lotta tra la vita e la morte dopo essere precipitato dal tetto di un’auto in corsa, sul quale era salito insieme a un amico.

Il gruppo, composto da sei ragazzi tra i 18 e i 24 anni, aveva trascorso la notte a una festa nella Bergamasca. Al rientro, in provincia di Brescia, hanno deciso di mettere in scena una bravata ispirata alle pericolose “challenge” che circolano online, come il “car surfing” o il “planking”. Quattro giovani sono saliti a bordo di una Panda guidata dalla proprietaria, mentre due si sono sistemati sopra il tetto. Uno dei ragazzi teneva lo smartphone per riprendere l’impresa: era il 23enne che, poco dopo, sarebbe caduto.

Nel filmato – della durata di un minuto e dodici secondi – si sente il giovane incitare la conducente con un «Vola, vola». Ma all’altezza di una rotonda perde l’equilibrio, precipita sull’asfalto e batte violentemente la testa, perdendo conoscenza. L’immagine si interrompe bruscamente.

Gli amici, sconvolti, hanno chiamato subito i soccorsi. Il ragazzo è stato trasportato in elicottero a Brescia, sottoposto a un intervento neurochirurgico e rimane in condizioni disperate. I carabinieri hanno acquisito il video dal telefono e sequestrato l’auto.

Secondo le prime verifiche nessuno dei ragazzi sembrava sotto l’effetto di alcol o sostanze, ma si attendono i risultati ufficiali. La Procura di Brescia, con il pm Donato Greco, ha aperto un fascicolo per lesioni gravissime. L’accusa potrebbe però aggravarsi se le condizioni del 23enne dovessero peggiorare ulteriormente.

