Ieri notte è avvenuto un agguato nel quartiere di Ponticelli. Il bilancio è di un morto e un ferito in via Camillo De Meis, infatti, la sparatoria nel bunker della camorra controllato dal clan De Luca-Bossa. Il morto è il 45enne Salvatore De Martino mentre è stato colpito in gravemente il 49enne Salvatore Scarpato, 49 anni. I due pregiudicati, con precedenti per droga, sono ritenuti vicini al clan radicato nel Lotto 0.

L’ultimo omicidio avvenuto in zona risale allo scorso marzo nel rione Fiat dove venne ucciso Giulio Fiorentino ritenuto organico al clan De Martino detto Xx. L’agguato di ieri potrebbe essere la risposta degli ‘Xx’ vicini ai De Micco.

Ieri alle ore 20 in via De Meis isolato si è verificato un conflitto a fuoco. De Martino, nato Napoli il 19.10.1975, è deceduto all’Ospedale Villa Betania ove era stato trasportato a mezzi privati. Salvatore Scarpato, nato a Cercola il 24.4.1972, è rimasto ferito nell’agguato. Successivamente trasportato presso Ospedale del Mare di Ponticelli, attualmente non è in pericolo di vita. Dalle informazioni preliminari assunte da Polizia di Stato che indaga, i due colpiti hanno precedenti per spaccio di stupefacenti.