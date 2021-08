Ieri notte un agguato è avvenuto nel quartiere orientale di Ponticelli. Il bilancio è di un morto e un ferito in via Camillo De Meis, nel bunker della camorra controllato dai De Luca Bossa. Morto Salvatore De Martino, 45 anni, colpito in maniera grave Salvatore Scarpato, 49 anni. I due pregiudicati, con precedenti per droga sono, ritenuti vicini al gruppo storicamente radicato nel Lotto 0.

L’ultimo omicidio avvenuto in zona risale allo scorso marzo nel rione Fiat è stato assassinato Giulio Fiorentino ritenuto organico al clan De Martino detto Xx; e l’agguato di ieri potrebbe essere la risposta degli ‘Xx’ vicini ai De Micco.

AGGUATO A PONTICELLI, UN MORTO E UN FERITO

Ore 20:00 circa in Napoli, via De Meis isolato n.23 si è verificato un conflitto a fuoco nel corso del quale

– De Martino Salvatore, nato Napoli 19.10.1975, è deceduto presso l’Ospedale Villa Betania ove era stato trasportato a mezzi privati;

– Scarpato Salvatore, nato a Cercola il 24.4.1972 è rimasto ferito, e successivamente trasportato presso Ospedale del Mare di Ponticelli (attualmente non in pericolo di vita).

Da informazioni preliminari assunte da Polizia di Stato che indaga, i due soggetti hanno precedenti per spaccio di stupefacenti.