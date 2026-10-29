Gioia a Marano per il ritrovamento di Salvatore Mattera, era al cimitero

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Dopo le ore di angoscia passate a Marano per la scomparsa di Salvatore Mattera, il 44enne è stato ritrovato al cimitero di Pozzuoli. L’uomo aveva lasciato dall’ospedale di Giugliano senza che i familiari riuscissero più a rintracciarlo. A lanciare l’allarme era stata la famiglia, che chiedeva aiuto per diffondere la notizia e raccogliere eventuali segnalazioni. Finalmente è arrivata la buona notizia dopo l’apprensione familiare.