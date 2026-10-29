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Si è celebrata ieri mattina, mercoledì 28 ottobre dinanzi al Tribunale di Nocera, una nuova e delicata udienza nell’ambito del procedimento giudiziario relativo alla tragica scomparsa di Salvatore Fiorillo.

Salvatore morto sul cantiere a Scafati, familiari rifiutano il risarcimento da 5mila euro

Presenti in aula tutti i familiari della vittima, stretti nel dolore e nella richiesta di giustizia, insieme al sindacato UIL, costituitosi formalmente in giudizio a fianco dei familiari. Per la difesa legale erano presenti gli avvocati Carlo Mercadante e Davide Vernillo.

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Nel corso dell’udienza, la difesa del datore di lavoro ha formalizzato una proposta risarcitoria accompagnata da una lettera di scuse: un’offerta economica pari a 5.000 euro complessivi in favore degli eredi di Salvatore Fiorillo. Una proposta che i familiari, assistiti dai propri legali, hanno immediatamente e fermamente respinto al mittente, giudicandola del tutto inadeguata e profondamente offensiva rispetto alla gravità del danno subito e alla memoria di Salvatore.

Preso atto della situazione e delle posizioni delle parti, il giudice ha disposto il rinvio dell’udienza al 3 febbraio 2027 per il prosieguo del giudizio. La famiglia Fiorillo, assistita dal collegio difensivo, ribadisce la propria determinazione nel perseguire la giustizia nelle sedi opportune, rifiutando qualsiasi tentativo di sminuire la drammaticità della perdita con indennizzi simbolici e irrisori.