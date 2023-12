Triste risveglio per Giugliano, Salvatore muore a 32 anni: “Sarai l’angelo più bello”

PUBBLICITÀ

Grave lutto getta nello sconforto la città di Giugliano. Salvatore Renzimucco, giovane tatuatore molto noto e ben voluto in tutta la comunità, si è spento a 32 anni. Le cause del decesso non sono chiare, ma negli ultimi tempi Salvatore aveva affrontato alcuni problemi di salute. La sua dipartita lascia un grande vuoto. Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sulla sua bacheca.

“Quando ti svegliano con una notizia del genere rimani scostante.. ho avuto l’onore di conoscerti tempo fa’, sei entrato in casa mia e non ero a conoscenza del tuo problema ma nonostante ciò non ha mai intralciato nel tuo ambito lavorativo, anzi ti ha fortificato.

È brutto venir a sapere della scomparsa di una persona anche se ci hai parlato, scherzato poco.. quelle poche ore che io e le mie sorelle ti abbiamo conosciuto ci domandavamo solo ‘ma che forza che avrà’. Ora colorerai il paradiso” scrive Domenico.

Maria, scrive: “Sarai l’angelo più bello. Eri una persona buona e speciale. Che la terra ti sia lieve. Buon viaggio Salvatore”.