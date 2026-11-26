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“Il sindaco di Napoli ha 40.000 pratiche di condono edilizio ferme, in alcuni casi da decenni, vogliamo aiutarlo a smaltirle. C’è il tema delle Sovrintendenze da lui segnalato, che spesso non rispondono in tempi previsti. In norma e quindi in legge di bilancio vediamo di mettere, di costruire un condono, sanatoria, chiamatelo come volete, che aiuti i Comuni a smaltire in tempi decenti, quindi entro il 2027, queste decine di migliaia di pratiche, perché a Napoli sono 40.000. A Roma sono circa quattro volte tanto. E ripeto, se solo un milione di quattro milioni tornasse a essere venduto, comprato, affittato, i prezzi sicuramente cadrebbero”.

Così Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a margine dell’assemblea nazionale dell’Anci a Verona. Salvini spiega: “La richiesta di sanatoria di centinaia di migliaia di immobili fermi anche da trent’anni arriva dai comuni. Ne ho parlato con il sindaco di Napoli prima. Lui è laico, vuole essere messo in condizione di dare risposta a queste 40.000 famiglie. Quindi stiamo costruendo una norma che sia a vantaggio dei comuni”.

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Secondo Salvini, nella Finanziaria sarà prevista “una norma che stiamo costruendo con i comuni col principio del silenzio assenso entro un certo termine”. Senza giri di parole, “in legge di bilancio costruiamo un condono, sanatoria, che aiuti a smaltire in tempi decenti, entro 2027, decine di migliaia di pratiche. A Napoli sono 40 mila, a Roma sono circa quattro volte tanto”. Dal condono al Piano Casa. Il ministro infatti conferma che, in caso di via libera della Corte dei conti, il bando potrebbe partire già la prossima settimana, con 45 giorni a disposizione di Regioni e Comuni per rispondere.

“L’obiettivo – afferma – è dare le prime assegnazioni, quindi dare le chiavi degli appartamenti ristrutturati alle famiglie entro la primavera del 2027”. Salvini ricorda anche i 25 mila euro di intervento garantiti dal governo per ciascun appartamento. “Più soldi mi danno, più case sistemo – dice -. Con i soldi che mi danno riesco a recuperare 60 mila appartamenti pubblici. Se ci fossero altre risorse, faremmo anche di più”.