San Valentino da sogno con Wedding Luxury Drive: a Quarto l’evento che celebra l’amore in grande stile

PUBBLICITÀ

Se l’amore è il vostro motore, segnate questa data: 14 febbraio 2026. Perché a San Valentino non ci si limita a festeggiare: si vive un’esperienza. A Quarto, in Via Campana 2/5 – 2/6, a partire dalle ore 20, prende vita “San Valentino da sogno”, l’evento esclusivo firmato Wedding Luxury Drive, pensato per le coppie che credono nella forza dei sentimenti e amano sognare in grande. Un appuntamento omaggio, riservato alle coppie, che promette una serata pazzesca, fatta di emozioni autentiche, atmosfere magiche, musica, experience uniche e tante sorprese. Un viaggio romantico capace di sorprendere più di quanto possiate immaginare e durante il quale saranno presenti tanti ospiti a sorpresa! E non mancherà il momento più atteso: una sola coppia avrà la possibilità di vincere un premio di grandissimo valore, rendendo questa notte davvero indimenticabile. Dietro l’evento “San Valentino da Sogno” c’è la visione di Wedding Luxury Drive, un’azienda che da anni rappresenta un punto di riferimento nel mondo del wedding e degli eventi.

Nata come “Officina del Matrimonio”, WLD si è evoluta nel tempo diventando un laboratorio creativo moderno e strutturato, capace di progettare e realizzare matrimoni, eventi privati e celebrazioni familiari curate in ogni dettaglio.

Oggi, infatti, accanto ai wedding da sogno, l’azienda propone pacchetti dedicati a feste di laurea, comunioni, battesimi, diciottesimi ed eventi speciali, adattando stile, atmosfera e servizi alle esigenze di ogni cliente.

PUBBLICITÀ

Dallo stile classico ed elegante alle soluzioni più moderne, tematiche o scenografiche, Wedding Luxury Drive costruisce eventi su misura, offrendo un servizio completo che va dallo styling alla regia dell’evento, fino alla realizzazione di servizi fotografici pubblicati su riviste nazionali e internazionali.

Riguardo ai matrimoni, Wedding Luxury Drive offre soluzioni personalizzate per trasformare ogni desiderio in realtà: dal classico e romantico matrimonio in chiesa, a quello esotico in spiaggia, passando per celebrazioni etniche o tematiche. Il tutto con una formula vincente: prezzi da ingrosso abbinati a un servizio da boutique, dove il cliente è sempre al centro, seguito con professionalità, correttezza e attenzione. All’interno dei Laboratori – Centri – Atelier WLD, le coppie vengono accolte da consulenti wedding specializzati, pronti a illustrare nel dettaglio i vantaggi del celebre pacchetto TOTAL CARE, che ha reso l’azienda famosa in tutta la Campania e oltre. Un’offerta completa che può includere ristorante per 100 persone, servizio fotografico, auto di lusso, abiti per lui e lei, arredamento casa, fedi nuziali, bomboniere, partecipazioni e persino la luna di miele.

Ogni coppia viene poi seguita passo dopo passo da una Wedding Planner interna, che accompagna i futuri sposi nella scelta del tema, dei partner affiliati e di ogni dettaglio del progetto matrimoniale, senza mai lasciarli soli, neanche dopo l’evento, grazie a un attento servizio post-evento.

Per garantire standard sempre elevati, WLD investe costantemente nella ricerca dei migliori fornitori, nella formazione tecnica e relazionale dei collaboratori e nella crescita della propria rete, tanto da fondare una business school interna: la WLD Business Academy. Parallelamente, l’azienda continua il suo percorso di espansione con nuove aperture del progetto “Officina del Matrimonio”, puntando a una presenza sempre più forte su tutto il territorio campano e nazionale.

Non solo matrimoni anche pacchetti feste di laurea comunioni battestimi diciottesimi

Contatti

📍 Piazza J. Kennedy 25 80019 Qualiano (NA)+

📍 Via Campana 2/5 – 2/6, Quarto

📍 Via Orazio 20/22 80122 Napoli

📍 Via Antonio De Curtis 70 80078 Pozzuoli (NA)

Tel. 081 18789724 Cell. 345 924 4973

INSTAGRAM https://www.instagram.com/wld_eventi/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/officinadelmatrimonio

Martedì riposo settimanale

Tutti i giorni dalle 9:30 – 13:30 e 16:30 – 20:30

Sabato 9:00 – 13:00 e 16:00 – 20:00

Domenica 9:30 – 13:30 e 16:00 – 20:00