Sangue nella notte a Chiaia, 18enne colpito con due fendenti all’addome

Di Nicola Avolio
Sangue nella notte a Chiaia, 18enne colpito con due fendenti all’addome. I carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti a via Bisignano dove poco prima un 18enne incensurato di San Lorenzo-Vicaria era stato colpito con due fendenti di arma da punta e taglio.

Dai primissimi accertamenti effettuati dai carabinieri del nucleo operativo pare che il ragazzo mentre passeggiava in compagnia di amici sarebbe stato avvicinato da alcuni sconosciuti in sella a degli scooter per poi essere colpito con 2 fendenti al ventre sinistro e al fianco sinistro.

La vittima è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 per poi essere trasferita nell’ospedale San Paolo.

Coltellate in discoteca a Napoli, scatta la chiusura

 

