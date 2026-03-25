Santanchè dice no alle dimissioni, per ora. Braccio di ferro con Giorgia Meloni

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A due giorni dall’esito del Referendum sulla giustizia che ha decretato una sonora sconfitta per la riforma voluta dal governo Meloni non accennano a placarsi le tensioni interne alla maggioranza. Ieri sono arrivate le dimissioni di Andrea Delmastro e della capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi. Oggi i fari sono puntati sulla ministra del Turismo, Daniela Santanchè, alla quale la stessa premier Meloni ha chiesto pubblicamente un passo indietro. La mozione di sfiducia dell’opposizione è stata calendarizzata per lunedì prossimo.

In mattinata, Daniela Santanchè è arrivata nella sede romana del dicastero, a villa Ada. La sua agenda vede appuntamenti per tutta la giornata di oggi, uno anche fuori Roma.

La capigruppo della Camera si è riunita alle 14 per calendarizzare la mozione di sfiducia delle opposizioni, presentata oggi anche al Senato. La data è stata fissata presto, già lunedì 30 marzo. Tra i maggiorenti del partito che le chiedono le dimissioni c’è ora anche Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione e figura di spicco di FdI.

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Arriva un’altra richiesta di peso, sempre da Fratelli d’Italia, nei confronti di Daniela Santanchè. Il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, ai microfono del Gr1 ha sottolineato la necessità di prendere atto della richiesta di Meloni: «Chi fa parte di una squadra di governo dovrebbe apprezzare le circostanze e rimettere il proprio mandato. Se questo è ciò che viene richiesto dal presidente del Consiglio mi pare scontato che debba finire così».

Le opposizioni hanno presentato una mozione di sfiducia unitaria nei confronti della ministra Daniela Santanchè, sia alla Camera sia al Senato. Il testo, in entrambi i casi, è sottoscritto da tutte le forze di opposizione.

«La Camera – si legge in quella portata a Montecitorio – premesso che l’articolo 94 della Costituzione attribuisce a ciascuna Camera il potere di revocare la fiducia mediante mozione motivata, la responsabilità politica dei singoli ministri costituisce elemento essenziale del corretto funzionamento dell’Esecutivo e del rapporto fiduciario con il Parlamento, Considerato che: – la Presidente del Consiglio dei ministri, con dichiarazione resa nel tardo pomeriggio del 24 marzo c.a. ha pubblicamente auspicato le dimissioni della Ministra del turismo Daniela Garnero Santanchè; tali dichiarazioni evidenziano il venir meno del rapporto fiduciario tra la Presidente del Consiglio e la Ministra, determinando una situazione di oggettiva incompatibilità con la permanenza in carica».