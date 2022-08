L’Italia intera piange Sara, le parole drammatiche del papà: “Siamo con il cuore a pezzi”

Si è spenta nella notte, a soli 5 anni, la piccola Sara, dopo aver perso la lunga lotta contro la malattia. Ad annunciare la triste notizia è stato il papà, Paolino Boffi, notissimo comico e cabarettista lodigiano, che soltanto pochi giorni fa aveva riempito la piazza di Lodi al Sole con il suo show.

“Con il cuore a pezzi vi comunico che la nostra Sara ci ha lasciati nella notte. Dopo una lunga malattia se n’è andata tra le nostre braccia serena nella sua casa! Ringrazio chi in questi lunghi mesi ci ha abbracciato con tanto affetto. La nostra Sara ha lottato fino alla fine, ma purtroppo negli ultimi mesi eravamo a conoscenza che per lei non ci sarebbe stato più niente da fare. Abbiamo continuato la nostra vita come se nulla fosse, distrutti dal dolore ma l’abbiamo fatto per paura che lei potesse capire qualcosa! Ti amo amore mio!”

I funerali di Sara si svolgeranno Venerdì 19 Agosto alle ore 10.30 Presso la chiesa SANTA PUDENZIANA a GERENZAGO (PV)