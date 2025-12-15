Scampia dice addio anche alla Vela Rossa, al via la demolizione dell’edificio

Partiranno mercoledì 17 dicembre le operazioni di demolizione della Vela Rossa a Scampia, un intervento simbolo del processo di rigenerazione urbana del quartiere.
L’appuntamento per la stampa è fissato alle ore 9.00 davanti alla Vela Rossa, dove sarà possibile seguire l’avvio dei lavori.
A seguire, è prevista una visita ai cantieri dei nuovi edifici che stanno ridisegnando il volto di Scampia, nell’ambito del programma di riqualificazione e sviluppo del territorio.
Saranno presenti il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ed il Vicesindaco con delega all’Urbanistica Laura Lieto.