Schiaffo alla cartolina di Napoli, il mare di via Caracciolo si colora di marrone

Si avvicina la stagione estiva, si riaprono le spiagge e “come da tradizione” ritornano gli sversamenti sospetti in mare. Sul Lungomare di Napoli, infatti, a via Caracciolo, le acque, come hanno segnalato dei cittadini al Consigliere Regionale di Europa Francesco Emilio Borrelli, si sono tinte di marrone negli ultimi giorni.

“Abbiamo chiesto ad Arpac di monitorare la situazione e di effettuare delle verifiche in tutta la zona per capire se si tratti di sversamenti illeciti. Tutelare i nostri mari è una delle priorità per cui bisogna controllare gli scarichi e le imbarcazioni. Servono controlli serrati e punizioni esemplari per gli inquinatori e gli incivili”- hanno dichiarato Borrelli ed il consigliere di Europa Verde della Municipalità I Lorenzo Pascucci.

Balneabilità in Campania 2022

A Napoli e in Campania invece, secondo i dati dell’Arpac, ci sono ben il 97% delle acque balneabili. I dati vengono aggiornati mensilmente. Dal 19 aprile si dà il via ai campionamenti sulla qualità delle 328 acque di balneazione che riguardano il litorale campani. Insomma un’ottima notizia.

Sono ben 18 bandiere blu campane: Vico Equense, Piano di Sorrento, Sorrento, Massa Lubrense, Anacapri, Positano, Capaccio, Agropoli, Castellabate, Montecorice, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Camerota, Vibonati e Ispani.