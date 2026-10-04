Schianto a Giugliano, auto si ribalta: donna trasportata in codice rosso in ospedale

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Grave incidente stradale poco prima di mezzanotte in via Oasi Sacro Cuore, a Giugliano. A scontrarsi, per cause ancora da accertare, sono state una Peugeot 3008 e una Fiat Panda. A seguito del violento impatto, una delle due vetture si è ribaltata sulla carreggiata, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. Ad avere la peggio è stata la donna che si trovava a bordo della Fiat Panda, trasportata in ospedale in codice rosso per le ferite riportate nell’incidente Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per prestare assistenza ai feriti e ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’incidente e le eventuali responsabilità.