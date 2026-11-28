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Vincenzo Ricci e Teresa Fabozzi sono le due vittime del gravissimo incidente avvenuto nella notte sull’autostrada A1 Napoli-Roma, nel tratto compreso tra gli svincoli di Acerra-Afragola e Villa Literno-Pomigliano. Avevano rispettivamente 50 e 48 anni ed erano entrambi originari della provincia di Caserta.

Schianto mortale sull’A1 tra Acerra e Afragola, le vittime sono due medici oncologi

I due erano medici oncologi molto conosciuti e apprezzati. Ricci era uno stimato specialista con studio a Caserta città, e lavorava presso l’ospedale San Pio di Benevento, mentre Fabozzi lavorava da circa un anno presso l’Ospedale del Mare di Napoli, dove si era distinta per professionalità e disponibilità nei confronti dei pazienti e dei colleghi.

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Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale, nell’impatto tra le due automobili Vincenzo Ricci sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo, morendo dopo il violento impatto con la carreggiata. La vettura sulla quale viaggiavano i due medici ha successivamente preso fuoco, probabilmente in seguito alla rottura del serbatoio. Teresa Fabozzi è rimasta intrappolata nell’automobile ed è deceduta nell’incendio.

Il conducente dell’altra vettura coinvolta, un giovane residente a Cardito, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.