Schianto sull’Asse Mediano, auto si ribalta al centro della carreggiata

Grave incidente sull’Asse Mediano, altezza dello svincolo tra Giugliano e Caserta in direzione Napoli. Per cause ancora da accertare un’auto si è ribaltata in seguito ad un incidente. Per fortuna non si registrano feriti gravi ma il traffico è completamente paralizzato. Sul posto c’è la polizia stradale per i rilievi e il carro attrezzi per liberare l’auto dal centro della carreggiata. Grossi disagi si registrano per la viabilità.