“Scimmie al naturale”, ritorno alla dimensione delle origini e resilienza nel nuovo singolo di diegotiodio

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Il ritorno alla natura per sfuggire ai ritmi ossessivi e nevrotici della metropoli, l’amore che non si ferma davanti alle “diagnosi” e si impone con la forza della condivisione. Questi i due temi portanti di SCIMMIE AL NATURALE, il nuovo singolo di diegotiodio, disponibile sulle principali piattaforme musicali. “Voglio ballare come scimmie al naturale… Dormire su cascate d’acqua dolce e poi fumare”, istantanee inviate da una dimensione bucolica, intima, tribale, che si rende necessaria per vivere intensamente i legami interpersonali. Che diventano ancora più solidi, che inventano altre strade possibili da percorrere: “Ti parlerò del tuo divino cerebrale… Non ti mancheranno le memorie per viaggiare… Sarò le tue gambe tra le onde”. Sonorità indie pop e canzone d’autore riescono ancora una volta a fondersi in un racconto che confluisce nella resilienza ai sistemi imposti, nell’opporsi alla “sentenza” di una malattia degenerativa, perché “siamo vividi sogni di mare, con le mani che incrociano frane”.

SCIMMIE AL NATURALE è disponibile sulle principali piattaforme musicali

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SPOTIFY: https://open.spotify.com/track/1RQIXWmGvjAGfjt2pN5xdY?si=TJZ7eFJWR8W_bcyyiwQLLw&utm_source=whatsapp

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=0IGqTTcBW4w

LA BAND:

diegotiodio è un duo formato da Diego Leanza e Alessandro Paradiso, polistrumentisti tra i più apprezzati della scena musicale italiana

INSTAGRAM:

https://www.instagram.com/diegotiodio?igsh=MTJ6OWkzb296NzNseg==

TIKTOK:

https://www.tiktok.com/@diegotiodio?_r=1&_t=ZN-97LZqZCGtWQ