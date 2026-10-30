Sciopero a Napoli contro il carovita e il riarmo, bruciata la foto di Meloni

PUBBLICITÀ

Diverse migliaia di persone si sono radunate nella zona di piazza Mancini a Napoli, a pochi metri dalla stazione centrale di piazza Garibaldi, dove è partita la manifestazione contro il carovita e la politica del riarmo, che coincide con la sciopero generale indetto dal sindacato di base Usb.

Presenti studenti universitari e delegazioni provenienti dalle scuole di Napoli. Assieme a loro i lavoratori e anche tante famiglie con figli. Al centro della piazza, sulla statua che raffigura Garibaldi, è stato srotolato e affisso un grosso striscione che recita “con le buone non cambi le cose”.

Massiccia la presenza delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e per scongiurare il pericolo che il corteo possa avere delle deviazioni creando disagi agli snodi cruciali del trasporto pubblico. Su questo fronte al momento non si registrano criticità, per “motivi di ordine pubblico” è stata disposta per circa un’ora la chiusura della stazione Garibaldi della linea 1 della metropolitana che è poi stata riaperta. Alcuni manifestanti hanno bruciano una foto di Meloni.

PUBBLICITÀ

Sciopero a Napoli, il video delle proteste