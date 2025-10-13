PUBBLICITÀ
Scippa una catenina d’oro in strada a Napoli, 18enne bloccato da un passante

Gianluca Spina
La Polizia Locale di Napoli, Unità Operativa San Lorenzo, è intervenuta in Piazza Garibaldi, all’intersezione con via Alessandro Poerio, in seguito alla richiesta d’aiuto di una cittadina straniera visibilmente scossa. Gli agenti hanno trovato sul posto un uomo che tratteneva il presunto autore di uno scippo appena avvenuto ai danni di una coppia di turisti irlandesi.
Secondo le testimonianze raccolte, il giovane, poi identificato come cittadino marocchino di 18 anni, privo di documenti e senza fissa dimora, si era avvicinato ai turisti mentre attraversavano la strada, cingendo il braccio attorno al collo del turista e strappandogli con violenza una catenina d’oro, provocandogli una ferita alla gola.
Il responsabile è stato condotto presso gli uffici della Polizia Locale per gli accertamenti di rito, sottoposto a fotosegnalamento e arrestato per furto con strappo, lesioni personali e soggiorno irregolare sul territorio nazionale (artt. 624 bis, 582 C.P. e art. 10 bis del T.U. Immigrazione). All’esito del giudizio per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto e condannato il cittadino straniero alla pena di un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione, con sospensione della pena.
