Scontri dopo Puteolana-Portici, scattano 11 Daspo dopo la violenta aggressione

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Il Questore di Napoli ha adottato 11 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), di cui uno aggravato in quanto il destinatario era già stato sottoposto alla medesima misura.

Questa la decisione dopo l’aggressione, da parte di un gruppo di tifosi della Puteolana, ai tifosi del Portici, dopo la quale rimarrà gravemente ferito il 34enne porticese Mario Spedaliere, ricoverato in prognosi riservata al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

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I provvedimenti, istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura, della durata di 5 e 10 anni, sono stati emessi nei confronti di altrettanti soggetti di età compresa tra i 15 e i 38 anni.

In occasione del match tra Puteolana e Portici, disputatosi lo scorso 25 ottobre presso lo stadio “Domenico Conte” di Pozzuoli, i predetti hanno preso parte a una rissa durante la quale il 34enne tifoso del Portici è stato colpito violentemente alla testa con un corpo contundente, riportando traumi cranici di estrema gravità, tali da renderne necessario il trasporto d’urgenza in ospedale per un delicato intervento chirurgico.

Per tali fatti, otto di essi erano stati tratti in arresto, mentre gli altri tre erano stati denunciati per rissa aggravata.