Scontro tra scooter nella notte: muore un 34enne a Casoria

Tragedia nella notte a Casoria, in provincia di Napoli, dove un uomo di 34 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale. Lo schianto è avvenuto in via Guglielmo Marconi, poco dopo la mezzanotte: la vittima era in sella a uno scooter quando, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un altro mezzo a due ruote.

L’impatto è stato violentissimo. Per il 34enne, residente a Napoli, non c’è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo l’arrivo dei soccorsi. Ferito gravemente anche il conducente dell’altro motociclo, un giovane di 22 anni, trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. La salma della vittima è stata sottoposta a sequestro per consentire l’esecuzione dell’esame autoptico disposto dall’autorità giudiziaria.

