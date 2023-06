Scoppia la passione tra il fotoreporter Annunziata e la modella Antonia Delle Cave

PUBBLICITÀ

Il Fotoreporter Annunziata e la sua musa sono stati avvistati, quando credevano di essere fuori dal mondo.

Antonia Delle Cave, modella prestigiosa e imprenditrice dello skin care , hanno incrociato i loro sguardi in una stradina turistica nell’isola di Capri, gettando via la loro armatura professionale, contemplandosi in quel preciso istante, accettando di dichiarare la loro unione ritrovata.

Dopo cinque anni di silenzi solo la provvidenza ha scelto di farli rincontrare.

Sono stati colti in flagranza d’amore, un ritrovamento da dover enunciare per smantellare la loro etichetta che era parsa solo professionale.

Hanno rischiato di mettere a soqquadro ogni adempimento lavorativo, ogni appuntamento e formalismo.

La photoexsperience di Annunziata coglie la sua intraprendenza in un rapporto veritiero, perché entrambi sono rimasti orfani del vero amore nel corso di questi anni.

Lei non aveva mai trovato un uomo dal suo acume e dalla spiccata sensibilità, quando il destino casualmente ha comandato tutto il resto.

La scintilla è scoccata lasciando in dubbio la coppia, in una chiesa a Saviano e si è subito riaccesa la fiamma.

Dopodiché sono sfociati fuori dalla pista tra sorrisi e abbracci e tenere effusioni,per far emergere una passione del passato mai sopita.

Il gioco dei ruoli per Annunziata si è capovolto, dal fotografare all’essere fotografato, per svelare i segreti più insiti, i meandri di una coppia che ha scelto di metterli alla luce del giorno, oltrepassando ogni sovrastruttura etica.

Prosegue l’artista toccando l’essenza, coinvolgendo la modella nel recupero di ciò che hanno segretamente scritto e detto cinque anni fa, girovagando in meno di 24 ore tra Parigi e Positano, luoghi di fuga e consolidamento di un amore che non cesserà di sorprenderci.

