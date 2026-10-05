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A seguito del vasto incendio sviluppatosi nella giornata di domenica presso l’isola ecologica di via Nelson Mandela nel quartiere Pianura, il sindaco Gaetano Manfredi ha emanato un’ordinanza contingibile e urgente.

Il provvedimento, adottato su proposta dell’ASL Napoli 1 Centro, stabilisce una serie di misure cautelative volte a tutelare l’incolumità e la salute dei residenti e delle persone presenti nelle aree limitrofe interessate dalla propagazione di fumi e odori di combustione.

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Scuole chiuse a Pianura dopo l’incendio all’isola ecologica, arriva l’ordinanza

Nel dettaglio è prevista:

– la sospensione temporanea delle attività didattiche nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado e negli asili nido del quartiere Pianura fino alla cessazione dell’emergenza e agli esiti favorevoli dei rilievi ambientali dell’ARPAC.

– la sospensione di tutte le attività sportive all’aperto nel quartiere Pianura fino al rientro dei parametri di sicurezza.

– la sospensione immediata delle attività dell’impianto di via Nelson Mandela fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le raccomandazioni per la popolazione

L’ASL Napoli 1 Centro e il Comune di Napoli raccomandano alla popolazione interessata di attenersi scrupolosamente alle seguenti norme comportamentali:

• Comportamento al chiuso e all’aperto: evitare di stazionare all’aperto (inclusi balconi e terrazzi) ed evitare di osservare la nube di fumo. Chiudere finestre, porte, serrande, camini e bocchette di ventilazione; spegnere condizionatori o impianti di ricircolo dell’aria. Evitare di stendere il bucato all’esterno.

• Igiene alimentare: lavare accuratamente e con abbondante acqua frutta e verdura prima del consumo.

• Esposizione diretta ai fumi: in presenza di fumo, coprire naso e bocca con un panno umido, cercare un riparo al chiuso ed evitare respiri profondi.

• Assistenza medica: chiunque avverta sintomi quali bruciore alle vie respiratorie o difficoltà a respirare è invitato a contattare il proprio medico o a rivolgersi al pronto soccorso.

• Luoghi di lavoro: si raccomanda ai datori di lavoro con sedi nella zona di adottare idonee misure di tutela per il personale.

I monitoraggi della qualità dell’aria da parte di ARPA Campania sono attualmente in corso. Le misure rimarranno in vigore fino alla cessazione delle condizioni di rischio e alla comunicazione dei dati ambientali favorevoli.

Il rogo

L’incendio, sviluppatosi intorno alle 13.30 di domenica, ha interessato l’area dell’isola ecologica destinata al conferimento del materiale in legno e parte dei rifiuti ingombranti. Le fiamme sono state gestite dai Vigili del fuoco e non si sono registrati danni a persone

L’area è stata messa in sicurezza e sono in corso attività e accertamenti da parte delle autorità competenti.