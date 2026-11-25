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La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione del peggioramento delle condizioni meteo in atto sull’intero territorio regionale, ha prorogato fino alle ore 14 di domani, giovedì 26 novembre, l’allerta in vigore, la cui scadenza era prevista alle ore 9 dello stesso giorno.

Dalle ore 14 di oggi, mercoledì 25 novembre, alle ore 14 di domani, giovedì 26 novembre, l’allerta passa da gialla ad arancione in tutte le zone, ad eccezione di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro, dove resta gialla.

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Fino alle ore 14 di domani è prorogata anche l’allerta per vento forte con raffiche e mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

I temporali in arrivo

Si prevedono precipitazioni sparse o diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata o forte intensità. Sono attesi venti sud-occidentali temporaneamente forti, con raffiche locali, e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Sono possibili fenomeni diffusi di dissesto idrogeologico, con instabilità anche profonde dei versanti, frane, caduta di massi e colate rapide di fango.

Il rischio idraulico è localizzato. Si possono verificare ruscellamenti, allagamenti, esondazioni e trasporto di materiale. È possibile l’innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche in presenza di criticità locali come tombature e restringimenti.

Sono possibili anche allagamenti di locali interrati e al piano terra, scorrimento superficiale delle acque sulle strade e fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, con tracimazioni e allagamenti nelle aree urbane più basse. Si raccomanda ai sindaci di attivare o mantenere attivi i Centri operativi comunali e di attuare tutte le misure previste dai rispettivi piani comunali di protezione civile per il rischio idrogeologico e idraulico. Si raccomanda inoltre di monitorare il verde pubblico e le strutture esposte al vento e al moto ondoso.

Scuole chiuse, l’elenco aggiornato in tempo reale

Di seguito, tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle disposizioni dei vari Comuni circa la chiusura delle scuole:

Napoli

Pozzuoli

Castellamare di Stabia

Ercolano

Quarto

Giugliano in Campania

Casoria

Frattamaggiore

Mugnano

Afragola

Bacoli

Procida

Pomigliano d’Arco

Portici

San Giorgio a Cremano

Castellammare di Stabia

Torre Annunziata

Sorrento

Serra Fontana d’Ischia

Villaricca