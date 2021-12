Sempre più pescivendoli influencer a Napoli e provincia, in vista di Natale la concorrenza è su TikTok

In vista del periodo natalizio è praticamente impossibile non pensare alle prelibatezze che gusteremo nelle cene di famiglia e non solo. D’altronde, a Natale e Capodanno, come si può rinunciare a del buon pesce? Potremmo chiederlo proprio ai titolari delle pescherie di Napoli e provincia, ma la risposta sarebbe sicuramente scontata. In ogni caso, proprio questi ultimi, anno dopo anno diventano sempre più protagonisti grazie anche, e soprattutto, all’aiuto dei social. Un esempio lampante è TikTok, dove in estate è scoppiata – metaforicamente – una vera e propria guerra tra i venditori di pannocchie (qui è possibile trovare l’articolo).

Per questo motivo, chi rivendica di essere il miglior pescivendolo di Napoli – o chi uno dei migliore – usa i social a proprio favore. Chi per farsi pubblicità e chi per altri motivi, ma i migliori rivenditori non possono mancare sui canali social più famosi.

Chi sono i pescivendoli ‘influencer’

Nella lista dei pescivendoli più conosciuti è impossibile non scrivere il nome di Peppe Di Napoli. Titolare della ‘Pescheria di Napoli’, conta sul suo profilo TiKTok 120mila follower che, ogni giorno, non possono fare a meno di vedere le bancarelle allestite di pesce fresco con tanto di presentazione molto, ma molto, ‘vivace’.

Lo stesso discorso vale per la simbolica ‘Pescheria degli Artisti’. Il nome non vi dice niente? Forse qualcosa vi verrà a mente se invece si scrive ‘Ma quale dieta’. Esatto, la pescheria dell’autore del brano portafortuna della Nazionale italiana non poteva mancare in questa lista: ‘Il sole di notte’ – questo il suo nome d’arte – conta su TikTok oltre 80mila seguaci. Il suo motto? Cantare il ritornello della canzone che più l’ha reso famoso insieme ai suoi clienti nei video pubblicati sui social.

Inoltre, tra i profili più attivi sul social cinese, non mancano la ‘Pescheria Capri’ nel quartiere Rione Alto, ‘L’essenza del mare’ a Napoli e Ciro e Annamaria, anche loro a Napoli.