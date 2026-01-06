Senza patente spacciava droga in auto, 22enne in manette a San Pietro a Patierno

PUBBLICITÀ

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 22enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio; lo stesso è stato, altresì, denunciato per guida senza patente, essendo stata la predetta violazione reiterata nel biennio.

In particolare, gli agenti del Commissariato Secondigliano, nell’ambito di servizi all’uopo predisposti, hanno posto in essere un servizio di osservazione in zona San Pietro a Patierno, dove hanno notato, in almeno quattro circostanze, il 22enne che, seduto alla guida di un’auto, ha ceduto un involucro in cambio di denaro ad altrettanti soggetti.

PUBBLICITÀ

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto il prevenuto, rinvenendo nell’autovettura ben 13 involucri di cocaina e 85 euro, chiaro provento dell’attività delittuosa.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.