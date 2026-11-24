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I militari del Nucleo Carabinieri CITES di Napoli sono intervenuti presso l’Ufficio Smistamento Postale capoluogo a seguito di una segnalazione relativa alla presenza di rettili all’interno di un collo postale. Nel corso dell’ispezione i Carabinieri hanno accertato la presenza di sette esemplari di giovanissima età di Pantherophis guttatus (comunemente noto come Serpente del Grano). Gli animali erano privi di qualsiasi sistema di identificazione o marcaggio ed erano stati confezionati per il trasporto a mezzo del servizio postale ordinario, modalità del tutto incompatibile con le esigenze etologiche e fisiologiche della specie. Il tentativo di spedizione ha esposto i rettili a condizioni ambientali e termiche del tutto inidonee: gli esemplari, infatti, manifestavano un grave stato di ipotermia. Il tempestivo intervento del personale medico-veterinario ha consentito il loro immediato ricovero presso il centro CRAS-ASLNA1 per la necessaria stabilizzazione termica e le cure del caso. Il Serpente del Grano (Pantherophis guttatus) è un colubride non velenoso originario dell’America settentrionale.

Si tratta di un rettile costrittore del tutto innocuo per l’uomo, caratterizzato da una livrea solitamente arancione con macchie rosse o marroni bordate di nero. Pur rientrando tra le specie di libera vendita non soggette alle restrizioni della Convenzione di Washington (CITES), il trasporto e la detenzione di tali esemplari devono avvenire nel costante rispetto della normativa vigente a tutela della salute e del benessere animale. Gli animali sono stati sottoposti a sequestro penale e contestualmente affidati in custodia giudiziaria al medesimo CRAS.

I militari hanno proceduto al deferimento all’Autorità Giudiziaria a carico di ignoti per le violazioni di cui agli articoli 727, comma 2 (detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze) e 544-ter del Codice Penale (maltrattamento di animali). Sono attualmente in corso articolate attività d’indagine da parte della Polizia Giudiziaria volte ad individuare il mittente, il destinatario e i responsabili della spedizione illecita.