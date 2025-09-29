Sesso in strada a Pozzuoli, 2 donne filmate tra i passanti

PUBBLICITÀ

Sabato sera due donne sono state filmante mentre facevano sesso nel centro storico di Pozzuoli. Le immagini sono immediatamente diventati virali in seguito alle condivisioni su WhatsApp come riporta CronacaFlegrea. Inoltre nel filmato si vedrebbero diverse persone passare davanti alle due donne di origine straniera: nessuno dei passanti ha avvertito le forze le forze dell’ordine.

Sesso in piazza, gli altri episodi in pubblico nell’area Flegrea

Nel luglio del 2023 venne individuata e denunciata la focosa coppia che ha dato scalpore in un fine settimana. I due furono filmati mentre facevano sesso in strada prima a Bacoli e poi a Pozzuoli. Il tutto davanti a decine di persone ed anche bambini.

La coppia venne denunciata per atti osceni in luogo pubblico. Sono stati identificati grazie al numero di targa ripreso nei video ma a via Campana sono stati fermati dai Carabinieri. Tutto iniziò quel venerdì sera quando una coppia fu sorpresa a fare sesso in strada a Bacoli. Entrambi sono stati filmati da alcuni passanti e il loro video è stato pubblicato in rete. Poi avrebbero ripetuto l’amplesso anche in seguito: prima ad Arco Felice e poi in via Campana a Pozzuoli.

L’episodio della scorsa estate

Lo scorso agosto la polizia locale di Foggia ha identificato la donna ripresa in una foto, divenuta virale nelle scorse ore, in cui si vede la stessa ed un uomo mentre fanno sesso in piazzale Vittorio Veneto.

La donna è stata identificata attraverso la visione delle telecamere di sorveglianza presenti nel quartiere ferrovia. Le è stata contestata una violazione per atti osceni in luogo pubblico, reato oggi depenalizzato e sostituito da una sanzione amministrativa che va da 5mila a 30mila euro. E’ stata poi sottoposta a Daspo urbano dalla zona per 48 ore.