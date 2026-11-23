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Stamattina alle ore 4:30 i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti a via Iasevoli a Pomigliano d’Arco. Poco prima ignoti – con volto travisato – avevano danneggiato la vetrata di una gioielleria rubando alcuni gioielli contenuti al suo interno per poi fuggire. Indagini in corso

Gli altri interventi tra Qualiano, Sant’Antimo e Frattamaggiore

I Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano e i militari della stazione di Varcaturo – allertati dal 112 – sono intervenuti a via circumvallazione esterna per un “furto in atto” in un cantiere per la costruzione di una scuola materna a Qualiano.

Alle due meno un quarto di stanotte, i malfattori sono fuggiti lasciando sul posto il furgone Fiat Iveco Daily. Nel mezzo erano già stati caricati 33 castelletti del ponteggio, mentre altro materiale sempre relativo al ponteggio era stato predisposto per essere portato via.

Materiale rinvenuto veniva restituito al responsabile della ditta incaricata dei lavori. Mezzo sequestrato. Indagini in corso.

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I Carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti a via Galileo Galilei per l’incendio di un’auto a Sant’Antimo.

Una fiat Punto ha preso fuoco, le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. Indagini in corso.

Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Caivano sono intervenuti nell’istituto comprensivo “Genoino” a via Senatore Raffaele Pezzullo a Frattamaggiore. Ignoti – danneggiata la porta di emergenza al primo piano-erano entrati nell’istituto. Rubati diversi PC custoditi all’interno dell’aula di informatica. Indagini in corso.