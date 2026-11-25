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Diciotto anni compiuti a luglio e già lavora nel mondo dello spaccio insieme al padre. Un’impresa di vendita al dettaglio di cobret e crack, nel cuore delle “Case dei Puffi”, nel quartiere Scampia.

Il padre di 54 anni pesa e confeziona le dosi. Il figli si occupa di consegnarle ai clienti sotto al palazzo e di incassare. Con loro anche una vedetta, un 50enne residente nello stesso palazzo.

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Ai carabinieri della stazione di Scampia non è sfuggito quel movimento concitato in via Colorni e si sono appostati per ore prima di intervenire. Quando è scattato il blitz sono finiti tutti in manette.

Sequestrati nell’abitazione 15 grammi di cobret e 5 dosi di crack. Sono ora in carcere, in attesa di giudizio.