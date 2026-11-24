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Una nuova entità criminale emergerebbe dalle ceneri delle faide di camorra di Napoli Nord. Ieri la polizia ha arrestato i vecchi-nuovi presunti ras Nando Cifariello, Giovanni Raia, Elia e Maurizio Cancello, accusati di aver estromesso il clan Amato-Pagano dalle piazze di spaccio di Scampia. Secondo la Procura di Napoli, retta da Nicola Gratteri, il presunto capozona degli Scissionisti melitesi, Luigi Diano, venne allontanato dal quartiere napoletano senza spargimento di sangue.

Il cambio di regime sarebbe infatti avvenuto attraverso gli accordi stipulati dalle famiglie guidate da Elia Cancello: così all’Oasi del Buon Pastore, allo Chalet Bakù e ai Sette Palazzi sarebbero dunque tornate le famiglie locali a imporre la legge dei clan. I ras avrebbero messo nel mirino le piazze di spaccio gestite da Cicciotto Diano e avrebbero fatto una sfilata armata nella roccaforte degli Amato-Pagano a Melito.

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“Si impossessarono di Melito”, parla il pentito De Cicco

Il dettaglio è stato raccontato dal collaboratore di giustizia Alessandro De Cicco in un verbale del giugno 2026 facendo riferimento esplicito a Giovanni Raia e ai fratelli Cancello: «Io ce l’avevo molto con Diano, il progetto mi allettava anche perché il mio sogno era di uccidere Diano. Accettai subito di unirmi a loro, ma siccome il 3 giugno dovevano fare la comunione della figlia di…, decisi di rimandare a dopo questo evento la mia partecipazione e poi all’alba del 4 giugno (2024 ndr) sono stato arrestato… Nel settembre del 2025 si impossessarono per circa un mese di Melito, cacciando i fratelli Caiazza, che tornarono ad Afragola, facendo un passaggio armati per Melito. Poi so che sono rientrati grazie all’intervento di D. A. A., che li ha riconosciuti come referenti del clan su Melito. Dopo l’episodio del 1° giugno 2024, so che il gruppo capeggiato da Elia Cancello, P. e Giovanni Raia e Ferdinando Cifariello, si sono impossessati di Scampia cacciando anche

la Vanella Grassi. Io lo so anche perché mi sono sentito, fino a poco prima del mio pentimento e comunque fino a prima che si rendesse latitante con Elia Cancello, ma anche con P. e Giovanni Raia e con P.G. P.R. mi ha sempre detto che se volevo fare qualche affare di droga loro erano a mia disposizione».

Secondo il collaboratore di giustizia, il nuovo gruppo ha invaso Melito nel settembre 2025, approfittando dell’arresto di Pietro Caiazza, alias Pierino ‘o fraulese. Questo golpe camorristico si sarebbe manifestato con un passaggio armato condotto da Giovanni Raia, Elia Cancello, Maurizio Cancello, ma la conquista è durata poco tempo poiché molti dei protagonisti della parata sono stati arrestati.

Il pentito De Cicco parla dei segreti degli Scissionisti

Alessandro De Cicco era ritenuto un ras importante nel clan di Melito perché godeva della fiducia degli esponenti di vertice. Il 35enne è l’ex cognato di Debora Amato, un legame familiare che sarebbe stato tenuto in conto nel designare l’organigramma scissionista. Alla fine dello scorso gennaio in aula c’è stato il colpo di scena: ‘o Gettone ha dichiarato di voler collaborare con la giustizia.

Il blitz contro il nuovo clan di Scampia