Si invaghisce della vicina, lei non ricambia e lui la molesta: arrestati 40enne a Torre Annunziata

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Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri a Torre Annunziata con l’accusa di aver molestato una vicina di casa, sua coetanea. Alla base della vicenda ci sarebbe un interesse sentimentale non corrisposto, che avrebbe spinto l’uomo a rivolgere alla donna attenzioni sempre più insistenti.

Secondo quanto riportato da Metropolis, che ha approfondito nel dettaglio la vicenda, il 40enne si sarebbe invaghito della vicina, continuando a cercare un avvicinamento nonostante la mancanza di reciprocità. Le sue attenzioni sarebbero diventate progressivamente più invadenti, fino a sfociare in comportamenti ritenuti molesti.

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La situazione ha portato all’intervento dei carabinieri di Torre Annunziata e all’arresto dell’uomo. I militari sono impegnati negli accertamenti per ricostruire gli episodi contestati e chiarire i contorni della vicenda.

Sarà ora l’autorità giudiziaria a valutare gli elementi raccolti e ad accertare le eventuali responsabilità del 40enne.