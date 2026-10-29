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Si invaghisce della vicina, lei non ricambia e lui la molesta: arrestati 40enne a Torre Annunziata

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Si invaghisce della vicina, lei non ricambia e lui la molesta: arrestati 40enne a Torre Annunziata
Si invaghisce della vicina, lei non ricambia e lui la molesta: arrestati 40enne a Torre Annunziata
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Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri a Torre Annunziata con l’accusa di aver molestato una vicina di casa, sua coetanea. Alla base della vicenda ci sarebbe un interesse sentimentale non corrisposto, che avrebbe spinto l’uomo a rivolgere alla donna attenzioni sempre più insistenti.

Secondo quanto riportato da Metropolis, che ha approfondito nel dettaglio la vicenda, il 40enne si sarebbe invaghito della vicina, continuando a cercare un avvicinamento nonostante la mancanza di reciprocità. Le sue attenzioni sarebbero diventate progressivamente più invadenti, fino a sfociare in comportamenti ritenuti molesti.

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La situazione ha portato all’intervento dei carabinieri di Torre Annunziata e all’arresto dell’uomo. I militari sono impegnati negli accertamenti per ricostruire gli episodi contestati e chiarire i contorni della vicenda.

Sarà ora l’autorità giudiziaria a valutare gli elementi raccolti e ad accertare le eventuali responsabilità del 40enne.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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