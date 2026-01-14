Si proponeva come babysitter ma era un pedofilo, tra le vittime bimbi di 5 anni

PUBBLICITÀ

Un babysitter di 27 anni, residente in provincia di Padova, è stato arrestato con l’accusa di detenzione e produzione di materiale pedopornografico. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Padova su delega della Procura di Venezia e ha portato alla luce un quadro investigativo di estrema gravità.

L’intervento delle forze dell’ordine è scattato nell’ambito di un’indagine per una presunta violenza sessuale ai danni di un minore. Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti hanno sequestrato due smartphone e due computer, sui quali sono stati rinvenuti migliaia di file tra video e immagini. Una parte del materiale risulterebbe scaricata dalla rete, ma gli investigatori hanno individuato anche numerosi contenuti che, secondo l’accusa, sarebbero stati realizzati dallo stesso indagato.

Le prime analisi tecniche indicano che i file coprirebbero un periodo di diversi anni, dal 2019 fino ai giorni immediatamente precedenti l’arresto. Proprio a partire dal 2019, il giovane avrebbe iniziato a proporsi come babysitter occasionale, pubblicando annunci su siti specializzati e su testate locali. Una modalità che, secondo gli inquirenti, gli avrebbe consentito di entrare in contatto con numerose famiglie e di guadagnarne la fiducia.

Il 27enne si trova ora nel carcere di Padova, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto e della decisione sulla misura cautelare. Le indagini, tuttavia, sono ancora in corso. Gli specialisti della Polizia di Stato stanno esaminando in modo approfondito tutto il materiale sequestrato con l’obiettivo di identificare le vittime e ricostruire l’esatta portata dei fatti, per accertare quanti minori possano essere stati coinvolti nel corso degli anni.