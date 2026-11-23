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Giovanni Marchionni era per lavoro sullo yacht «Gravia»: è quanto ha accertato la Procura di Tempio Pausania circa il decesso dello skipper 20enne di Bacoli, trovato privo di vita la mattina dell’8 agosto 2025 sul natante ormeggiato nella Marina di Portisco, ad Olbia, in Costa Smeralda.

Durante le indagini, gli accertamenti tecnici irripetibili eseguiti dall’esperto incaricato dalla Procura sul cellulare della vittima avrebbero riscontrato messaggi che farebbero prefigurare un rapporto di lavoro. Dialoghi con la proprietaria del natante, Annalaura di Luggo (unica indagata), sarebbero intercorsi prima di salpare verso la Sardegna.

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Dopo il rinvenimento del corpo, la titolare dello yacht invece avrebbe sostenuto che il giovane skipper era a bordo con loro in vacanza. A riportare le novità, Il Mattino.

Skipper di Bacoli morto in Sardegna, Giovanni non era in vacanza: “Lavorava sullo yacht”

Una tesi non condivisa dai familiari, secondo cui Giovanni su quel natante stava lavorando. L’Inail ha effettuato verifiche, dalle quali risulta che il 20enne era sull’imbarcazione per motivi professionali, come sostenuto anche dagli avvocati difensori della famiglia Marchionni, i legali Maurizio Capozzo e Gabriele Satta. Ed è quanto confermerebbero di fatto le verifiche sul telefono del giovane skipper.

Dagli esami tossicologici e istologici, come da relazione medico-legale, è emerso che il decesso del 20enne sarebbe stato determinato dall’inalazione di gas tossico fuoriuscito dalle batterie di bordo, causando una «grave ipossia da acido solfidrico»: concentrazioni di metaboliti sono risultate nel sangue e nelle urine. Il decesso sarebbe avvenuto tra le 22.04 del 7 agosto e le 9.28 dell’8 agosto. Molteplici le verifiche sul natante condotte dal consulente nominato dalla Procura, Giuseppe Mangano, con i periti di parte. I sopralluoghi con motori accesi e impianti a regime hanno rilevato la presenza di acido solfidrico.

Le indagini proseguono

Su disposizione del procuratore di Tempio, Gregorio Capasso, e del pubblico ministero Milena Aucone che coordina le indagini, lo scorso 17 febbraio è stato fatto un ulteriore sopralluogo a bordo per accertamenti su batterie, sistemi di ricarica e impianto elettrico. Sotto la lente degli esperti appunto le batterie, di cui sei sono state sequestrate. Una in particolare – da cui potrebbe essere defluito l’acido solfidrico – apparve danneggiata. Sullo stato delle batterie i difensori della proprietaria dell’imbarcazione Annalaura di Luggo (manager e consigliere delegato del cantiere Fiart Mare), gli avvocati Giampaolo Murrighile e Sebastiano Giaquinto, hanno chiesto l’incidente probatorio. L’istanza, in prima battuta non accolta dal giudice per le indagini preliminari di Tempio, è stata disposta dalla Corte di Cassazione

Come disposto dalla Procura di Tempio, sul natante hanno avuto accesso anche i componenti dello Spresal, il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. Agli ispettori è stato affidato il compito di reperire documenti relativi allo stato lavorativo del 20enne come skipper e, al contempo, di controllare la cabina in cui Giovanni è stato rinvenuto privo di vita. I tecnici hanno verificato se sia stata rispettata la normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Lo striscione degli amici al molo di Baia

A Bacoli Giovanni non è stato dimenticato. Sul molo di Baia, uno striscione affisso dagli amici in sua memoria recita: «Il vento porta il tuo nome, il mare il tuo sorriso».

La mamma del 20enne, Ines Marrone, sui social commenta: «Finché avremo il coraggio di urlare per lui, il mio Giovanni non sarà mai in silenzio». Il sindaco, Josi Gerardo Della Ragione, afferma: «Non calerà mai il silenzio su questa tragedia, mai taceremo su questa morte di lavoro. Vogliamo la verità, non per vendetta ma per Giovanni. E per tutti i giovani lavoratori che meritano tutele. E non lavoro senza contratto e senza diritti».

Il Comune si costituirà parte civile.