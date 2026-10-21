Smantellata la banca ‘occulta’ della camorra e della ‘ndrangheta, 30 arresti

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La Guardia di Finanza di Milano e Monza Brianza ha smantellato la banca occulta della criminalità organizzata in un’operazione che ha portato a 30 arresti e che vede coinvolti esponenti di ‘ndrangheta, camorra e la Quarta mafia foggiana. Scoperti oltre 110 milioni di euro di fatture false e riciclaggio internazionale da 68 milioni di euro tramite criptovalute.

Il metodo mafioso, 30 arresti

I Finanzieri dei Comandi Provinciali di Milano e Monza Brianza, con il supporto del Servizio Centrale d’Investigazione sulla Criminalità Organizzata e del Nucleo Speciale Repressione Frodi Tecnologiche, su delega della DDA della Procura di Milano e in coordinamento con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, stanno eseguendo 30 arresti a carico di altrettanti indagati, di cui 16 in carcere, 14 ai domiciliari, e un decreto di sequestro preventivo d’urgenza per oltre 21 milioni di euro.

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L’operazione scaturisce da un’attività investigativa del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano con il supporto del Gruppo di Monza, che ha di disarticolato un’associazione per delinquere aggravata dall’agevolazione e dal metodo mafioso, dedita al riciclaggio internazionale, alle frodi fiscali, ai reati fallimentari, al traffico di stupefacenti e a reati in materia di armi.

Raffica di arresti sul sistema della banca occulta

Sono in corso arresti anche in Spagna e in Svizzera e perquisizioni in varie provincie italiane, con l’impiego di oltre 350 militari della Guardia di Finanza, oltre a unità specialistiche e della componente “AntiTerrorismo Pronto Impiego” del Corpo.

Tra gli arrestati vi è anche Domenico Bruno, un autista dell’ufficio gip di Milano che si occupava dei beni sotto sequestro e che è già coinvolto in un’altra indagine. In questa inchiesta Bruno, che è stato posto ai domiciliari, è accusato di accesso abusivo a sistema informatico. Nelle indagini sono coinvolti anche un avvocato di Milano oltre a persone appartenenti alla criminalità organizzata.