Sorpreso a rubare una bottiglia di vino, ferisce il titolare con i sampietrini: arrestato a Napoli

Voleva impossessarsi di una bottiglia di vino all’interno di un supermercato e quando il titolare se n’è accorto, il 34enne di origini nigeriane, senza fissa dimora, si è scagliato contro di lui con dei sampietrini e gli ha causato delle lesioni alla gamba destra. È accaduto a Napoli, in piazza Cavour.

Sono stati i carabinieri ad arrestare l’uomo per rapina impropria, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Il 34enne ha anche danneggiato la vetrata del supermercato. I militari, di passaggio in quella zona, hanno visto tutto e intimato all’uomo di fermarsi. Dopo un breve inseguimento a piedi lungo Via Santa Maria di Constantinopoli, grazie anche all’intervento del personale del Nucleo Radiomobile di Napoli attivato nel frattempo dalla centrale operativa, il nigeriano è stato bloccato. Al negoziante sono state diagnosticate lesioni per 10 giorni. (ANSA).

