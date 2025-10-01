PUBBLICITÀ
Spacca la finestra e lancia una felpa incendiata in casa della compagna, arrestato 41enne a Napoli

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Spacca una finestra e lancia una felpa incendiata nella casa della compagna: è accaduto a Napoli dove un 41enne di origini ucraine è stato arrestato.
Una lite furiosa in un appartamento di Santa Lucia ed è scattata la telefonata alla centrale operativa 112.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono arrivati in pochi istanti e hanno ricostruito quanto successo.

L’uomo aveva discusso con la compagna, è uscito dall’abitazione e prima di allontanarsi ha infranto il vetro di una finestra. All’interno ha lanciato una felpa a cui aveva dato fuoco. Il 41enne è ora in camera di sicurezza e dovrà rispondere di maltrattamenti e danneggiamento aggravato. La donna non è rimasta ferita.

