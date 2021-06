Sono stati fermati grazie ad un blitz congiunto della squadra mobile e degli uomini del commissariato Montecalvario. Sono i quattro presunti sicari che avrebbero esploso i colpi di pistola che avrebbero portato al ferimento di due operai incensurati all’angolo tra vico Lungo San Matteo e vicoletto Trinità degli Spagnoli ai Quartieri spagnoli. Si tratta di Massimo Verrano, fratello di Gennaro ucciso in un agguato nel novembre 2017, Ciro Basile, Carmine Nocerino (legato ai D’Amico di Ponticelli da vincoli di parentela. Sua zia era Annunziata D’Amico ‘a Passillona) e Francesco Cannola. Fanno tutti parte del gruppo Verrano. Una quinta persone G.B., è al momento irreperibile. Gli inquirenti sono riusciti anche ad identificare il reale obiettivo del raid: un parente di Francesco Valentinelli il giovane già condannato per l’omicidio di Gennaro Verrano. Da tempo, secondo le ultime informative di polizia, tra le due famiglie sarebbero riprese le tensioni. Un odio di tipo tribale che non si sarebbe placato nemmeno con la recente condanna di Valentinelli.

L’articolo precedente: due feriti ai Quartieri spagnoli

Sono, quindi, 2 i feriti a colpi di arma da fuoco. Il più grave è il 56enne Enrico De Maio, residente nel quartiere Arenella: è in codice rosso con un proiettile nel torace ed il fegato spappolato. Invece l’altro ferito il 62enne Vittorio Vaccaro, abitante ai Quartieri spagnoli, è stato colpito ad un braccio. Quindi complessivamente i feriti sono stati due, uno si trova in codice rosso perché attinto al torace. Il secondo è stato ferito all’arto superiore. Subito dopo l’accaduto nei Quartieri Spagnoli sono giunte le pattuglie di carabinieri e polizia. Un passante che si è trovato sul luogo della sparatoria è stato accompagnato in Questura per fornire la sua versione. Alcune persone sono scese in strada per paura causata dall’esplosioni dei proiettili. Inizialmente i residenti hanno pensato ai fuochi d’artificio. Si attende l’esito delle indagini condotte dalle forze dell’ordine.