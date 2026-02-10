Spari in piazza ad Acerra, anziano gambizzato dai sicari

PUBBLICITÀ

La polizia indaga sulla gambizzazione di un anziano avvenuto in piazza San Pietro ad Acerra. Stamattina l’uomo ha riferito di essere stata avvicinato da alcuni sconosciuti che gli hanno esploso contro dei colpi di pistola ferendolo alle gambe. La vittima è stata portata alla vicina Clinica dei Fiori dove è stato medicato: non è in pericolo di vita.

Gli altri raid armati

Ieri notte i carabinieri della sezione radiomobile e della compagnia Stella sono intervenuti in vico Pergola Sant’Antonio Abate per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Numerosi i proiettili esplosi, 3 sono finiti nel soffitto dell’abitazione di una 32enne a Barra. Non ci sono feriti. Indagini in corso per ricostruire dinamica e matrice.

Lunedì alle 22:10 i Carabinieri intervengono a via Pomintella per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Poco prima ignoti avevano esploso due colpi d’arma da fuoco per poi fuggire. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice dell’evento a Somma Vesuviana.