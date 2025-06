La polizia spara colpi di pistola per fermare la rissa al Vomero

PUBBLICITÀ

Nella tarda serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto sei soggetti, di età compresa tra i 19 ei 51 anni, per rissa aggravata e lesioni personali. In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, nel transito in piazzetta Arenella, hanno notato un folto numero di persone litigare in modo violento tra loro.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno sedato la rissa ed hanno bloccato sei soggetti che vi avevano partecipato, accertando che la stessa era scaturita da futili motivi.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante. Come riporta il Mattino gli agenti hanno esploso colpi di pistola per fermare i violenti.

PUBBLICITÀ

Rissa a Parma per i festeggiamenti dello Scudetto del Napoli

Sui social sono virali le immagini relative agli scontri tra tifosi azzurri che festeggiano lo scudetto del Napoli in centro a Parma e i sostenitori della squadra locale. La rissa avrebbe coinvolto una ventina di persone con tre feriti. Due di questi intorno a mezzanotte sono finiti all’ospedale maggiore. Un 18enne è stato dimesso subito, un 33enne in condizioni di gravità media è ancora ricoverato. E’ successo nella zona di via Farini, dove alcuni locali hanno avuto danni.

Insulti razzisti ai tifosi del Napoli

Sui social le immagini sono accompagnate da insulti rivolti al Sud e in particolare ai napoletani da parte dei cittadini parmigiani: “Dobbiamo caricarli sui pullman e riportarli a Napoli come si fa con gli extracomunitari’ ‘Troppi meridionali a Parma ci siamo rotti le palle’. Secondo alcuni testimoni, che hanno scritto al deputato Francesco Emilio Borrelli si sarebbe trattato di “Un’aggressione ingiustificata e pianificata a famiglie con bambini e ragazzini, da parte di delinquenti incappucciati, rappresentanti della curva Nord della loro cittadina. Dai giornali locali sarebbe stata omesso questo dettaglio”.

PUBBLICITÀ