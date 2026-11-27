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Un inseguimento ad alta velocità, semafori rossi ignorati e lo speronamento di una pattuglia dei carabinieri. È quanto accaduto a Torino, dove un ragazzo di 15 anni è stato arrestato dopo una fuga che ha coinvolto anche due suoi coetanei. Secondo quanto riportato da Tgcom24, i tre avrebbero tentato di emulare le scene del videogioco GTA 6. La vicenda è avvenuta nella notte tra venerdì e sabato. Una pattuglia dei carabinieri ha notato un’utilitaria bianca sfrecciare tra corso Palermo e corso Novara, attraversando diversi semafori rossi. L’auto, appartenente a un servizio di car sharing, è riuscita inizialmente a far perdere le proprie tracce ai militari. La centrale operativa ha quindi diramato una nota di ricerca a tutte le pattuglie in servizio.

Intorno alle 3, una seconda gazzella ha intercettato la vettura, già inseguita da almeno due volanti della polizia. È iniziata così una corsa di diversi chilometri, durante la quale il conducente ha effettuato manovre pericolose, mettendo a rischio gli altri utenti della strada. L’inseguimento ha attraversato anche i comuni di Mappano e Leinì, prima di fare ritorno nel capoluogo piemontese, nel quartiere Falchera. Qui, nel tentativo di sottrarsi al controllo, il quindicenne ha speronato l’auto dei carabinieri, facendola finire fuori strada contro un albero.

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Dopo l’impatto, i tre ragazzi hanno abbandonato il veicolo e tentato di fuggire a piedi. Il conducente è stato bloccato dal capo equipaggio dei carabinieri, mentre gli altri due minorenni sono stati rintracciati dagli agenti della polizia. Per il quindicenne è scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, oltre alle contestazioni relative alle violazioni del codice della strada per la fuga ad alta velocità e la guida pericolosa. Il giudice ha convalidato il provvedimento di inserimento in comunità. Gli altri due ragazzi sono stati riaffidati alle rispettive famiglie. Sono in corso accertamenti per chiarire come i tre minorenni siano riusciti a entrare in possesso dell’automobile. La vicenda ha riportato l’attenzione sui rischi legati all’emulazione di comportamenti pericolosi attraverso i videogiochi.