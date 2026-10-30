Stop al concerto neomelodico di Daniele De Martino: “Frequentazioni con pregiudicati”

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A disporre lo stop del concerto neomelodico di Daniele De Martino è stata la Commissione straordinaria che amministra il Comune di Paternò con un’ordinanza. Il vertice del Comune ha motivato il provvedimento con la necessità prioritaria di tutelare la sicurezza urbana, l’incolumità pubblica e il decoro cittadino. Alla base del divieto dell’esibizione che doveva tenersi il 31 ottobre, c’è una nota della Questura di Catania, che evidenzia come concerti dello stesso artista siano già stati bloccati in diverse altre località d’Italia.

Nel provvedimento della Commissione straordinaria viene citata la nota della Questura dalla quale: “E’ emerso che i concerti musicali dell’artista neomelodico Daniele De Martino sono stati inibiti in varie località del territorio nazionale; i provvedimenti inibitori citati nella nota della Questura sono stati emanati in considerazione delle frequentazioni del cantante neomelodico con soggetti pregiudicati e della sua vicinanza ad ambienti malavitosi e hanno evidenziato come l’artista sia conosciuto per il contenuto dei testi delle canzoni interpretate che spesso fanno esplicito riferimento a contesti delinquenziali ed alla disobbedienza alle legge”.

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Nell’ordinanza viene comunque specificato che si tratta di rilievi inseriti nell’ambito del provvedimento amministrativo e che non costituiscono in alcun modo un accertamento di responsabilità penali a carico dell’artista.

“Nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico è compito della Commissione Straordinaria assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il verificarsi di episodi che pregiudicano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana o il l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità”, questo è stato scritto nell’ordinanza nr 51 del 26 ottobre .