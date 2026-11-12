Strage di Viareggio, l’ex amministratore di Fs fuori dal carcere dopo 4 mesi

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Dopo quattro mesi di carcere, passa alla detenzione domiciliare Mauro Moretti, l’ex amministratore delegato di Fs condannato con sentenza definitiva a 5 anni per disastro ferroviario colposo e incendio nella strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009 nella quale morirono 32 persone e un centinaio rimasero ferite e ustionate a causa dell’esplosione di un vagone cisterna che trasportava Gpl e per gli incendi.

Strage di Viareggio, la motivazione della scarcerazione di Moretti

“Motivi di salute” ha riconosciuto il tribunale di Sorveglianza di Perugia accogliendo la richiesta della difesa. Una decisione che scatena la rabbia dei familiari delle vittime: ‘Non proviamo alcuna pena per lui”. Moretti ha 73 anni e ora, dal 3 novembre, espia la condanna nella sua casa a Roma. Gli è stata accordata un’ora di permesso al giorno per uscire purché si tratti di “esigenze indispensabili” e non deve assolutamente avere contatti con l’esterno. “Il provvedimento per l’ingegner Moretti riconosce le esigenze di tutela della salute”, “è dimagrito 15 chili ed è molto deperito”, ha spiegato l’avvocato Ambra Giovene, suo difensore. Inoltre, “è stato ammesso alla detenzione domiciliare sul presupposto di un comportamento carcerario ineccepibile”, ha aggiunto il legale sottolineando che “all’ultrasettantenne l’ordinamento presta dovuta attenzione in assenza di cause ostative”.

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Moretti era nel carcere di Orvieto (Terni) dove si è costituito dopo l’ultima sentenza della Cassazione del 25 giugno 2026. Il tribunale di Sorveglianza, oltre alla salute, ha cambiato le condizioni di detenzione di Moretti anche valutando altri aspetti, che vanno oltre la relazione del medico del penitenziario umbro. Moretti è incensurato, non è un delinquente abituale né un tipo socialmente pericoloso, non ha precedenti penali e non ha procedimenti a suo carico in corso. Inoltre, hanno giocato per la scarcerazione i segnali di ravvedimento e consapevolezza della gravità dei fatti di Viareggio, oltre alla rinuncia alla prescrizione per i reati di lesioni colpose e di incendio colposo.

E hanno pesato a suo favore le scuse rivolte ai familiari delle vittime e i risarcimenti alle persone offese e alle parti civili. Altresì rilevante l’accettazione della condanna, la rinuncia al cavalierato del lavoro, l’aver partecipato alle attività del carcere adattandosi a condividere una cella con altri. “Fortunato a rimanere in carcere così poco”, “in confronto a quello che ha causato insieme ad altri, quei pochi mesi non sono niente“, commenta Daniela Rombi, presidente dell’Associazione ‘Il Mondo che vorrei’ che riunisce i parenti delle vittime. Nel disastro morì la figlia, Emanuela. “Non provo però nessuna pena per lui – dice -, ci sono altri che in questo momento sono più arrabbiati per la sua scarcerazione”.